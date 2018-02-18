В Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков. Фото

В Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков. В пятницу, 16 февраля, в мэрии прошло обсуждение предварительных эскизов, которые подготовили архитекторы.

В список вошли 12 парков, которые стали лидерами голосования по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году, всего отобрали по три из каждого района Рязани.

ЦПКиО

В ЦПКиО планируется организовать зоны для купания, загорания и пикников.

Через Рюминский пруд может появится пешеходный мост, а со стороны Голенчинского шоссе — экопарк с животными. Кроме того, в планах восстановление летнего театра и детских аттракционов.

На воде появится лодочная станция, плавающие домики для птиц и подводный фонтан. Стоимость проекта оценивается в 11 млн рублей.

Лесопарк

В Лесопарке планируется появление уличного центра спорта «Под мостом», в который войдут площадки для баскетбола, воркаута, футбола и тренажеров.

На входе в парк будет установлена арка, нынешняя дорога станет полностью пешеходной, а транспорт пустят слева от зеленой зоны.

Также в парке хотят установить детские аттракционы, площадку для выгула собак и сезонное кафе. Проект оценен в 11,1 млн рублей.

Лыбедский бульвар

Проектом наметили благоустройство Лыбедского бульвара от железнодорожного перехода до стадиона «Спартак» и от цирка до Кремля.

По всей длине бульвара планируется организация дорожно-тропиночной сети.

Около начала реки Лыбедь хотят построить башню-маяк, а рядом спортивную площадку, которая зимой может использоваться как каток. Там же хотят оборудовать зону отдыха со столами. На пересечении с улицей Маяковского запланировали веревочный парк, а около стадиона «Спартак» — создание площади.

От цирка до Кремлевского вала хотят оборудовать площадки для большого и настольного тенниса. Проект оценивается в 11,2 млн рублей.

Верхний городской сад

На входе в Верхний городской сад со стороны улицы Свободы хотят установить входную группу высотой 3,5 метра. Пешеходные дорожки планируют вымостить тротуарной плиткой, а вдоль улицы Радищева обустроить аллею путешественников с памятниками и арт-объектами. Также в зеленой зоне может появиться дополнительное освещение и аптекарские грядки. Объект оценили примерно в 11,2 млн рублей.

Парк Морской славы

Проектом планируется сохранить зеленые насаждения и природный ландшафт. В планах организация дорожно-тропиночной сети, часть которой хотят вымостить брусчаткой.

Также в парке хотят установить спортивные, детские и смотровые площадки, беседки. Слева от парка планируется парковка для автомобилей. Проект оценен в 9,4 млн рублей.

Парк имени Гагарина

Проектом предлагается обустройство велодорожки, которая зимой будет использоваться как лыжная трасса. Там планируют установить дополнительное освещение, беседку для игр в шахматы и геокупол для тихого отдыха. Также запланировано восстановление летнего театра, установка новых лавочек и арт-объектов. Стоимость проекта — 11 млн рублей.

Новопавловская роща

Проектом запланировано обустроить детские, площадки, зону аттракционов, велотрассу, площадки для мини-футбола и тенниса.

Также намечено благоустройство парковой эстрады, набережной и причала около водоема. Проект оценили в 9,6 млн.

Парк железнодорожников

В парке около стадиона «Локомотив» хотят реконструировать дорожно-тропиночную сеть с мощением тротуарной плиткой. Также планируется установка декоративных скамеек, памятников, многоярусных вазонов. Проект оценили в 9,2 млн рублей.

Севастопольская аллея

Проектом намечено благоустройство парка вдоль улицы Черновицкой от поселка Южного до улицы Гагарина. Дорожки парка планируют вымостить тротуарной плиткой, установить лавочки, арт-объекты, многоуровневые вазоны, а на входе — декоративную арку. Работы намечены в три этапа, их стоимость — около 9,6 млн рублей.

Комсомольский парк

В парке около улицы Новаторов хотят дополнительно озеленить и установить освещение.

Планируется установка танцплощадки для массовых мероприятий, волейбольной и баскетбольной площадок, хоккейной коробки. Также намечено оборудование зоны для пикников и тренажеров. Проект оценивается в 10,4 млн рублей.

Бульвар Скобелева

В сквере хотят восстановить тропинки, фонтан и детский городок. Запланирована установка декоративных скамеек, цветочных клумб и дополнительное озеленение. Благоустройство оценили в 9,6 млн рублей.

Сквер у кинотеатра «Октябрь»

В сквере хотят реконструировать тропинки с мощением тротуарной плиткой, восстановить фонтан, установить дополнительное освещение, лавочки и урны.

Во время обсуждения в парках предложили организовать места для пробежек, а зимой — для катания на лыжах с установкой палаток для переодевания.

Главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко отметил, что все объекты благоустройства будут обсуждаться с местными жителями «вплоть до мелочей».

Общественные обсуждения по всем 12 объектам пройдут в каждом районе Рязани: