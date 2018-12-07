Возле двух рязанских школ прорвало канализацию

Возле рязанских школ №67 и №63 прорвало канализацию. Об этом сообщили очевидцы с группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил автор поста, вода течет в направлении стадиона 67 школы «по краю забора и ответвлением вниз к пруду».
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Возле рязанских школ №67 и №63 прорвало канализацию. Об этом сообщили очевидцы с группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил автор поста, вода течет в направлении стадиона 67 школы «по краю забора и ответвлением вниз к пруду».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПодачу воды в Дашково-Песочне снизят из-за прорыва водопровода — мэрия
|
cледующая новость →В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей
Фабрике с производственной площадью более 8 тысяч кв м под силу воплотить любое желание клиента.