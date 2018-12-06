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17:44, 6 декабря 2018 1 769

«Прио-Внешторгбанк» отметил 29-летие

«Прио-Внешторгбанк» отметил 29-летие

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

«Прио-Внешторгбанк» отметил день рождения. В четверг, 6 декабря, первому коммерческому банку Рязанской области исполнилось 29 лет.

Первый заместитель председателя совета директоров «Прио-Внешторгбанка» Владимир Мазаев отметил, что за годы работы банк не подвел доверие десятков тысяч физических и юридических лиц, средний и малый бизнес. За последний год привлеченные средства банка выросли на 7%, а размещенные — на 11.

«Банк ориентирован на работу с реальным сектором экономики и позиционирует себя, как банк шаговой доступности. К каждому клиенту мы ищем индивидуальный подход, оперативно решаем возникающие трудности и проявляем лояльность», — подчеркнул Мазаев.

По его словам, предпринимателям «Прио-Внешторгбанк» предлагает льготные кредиты, а в тяжелые экономические годы — проводит полезные семинары.

«То, что банк смог выйти за пределы региона, говорит о том, что ему доверяют. У нас есть филиалы в Москве, Московской области, Воронеже. Также мы представлены во всех крупных городах области: Сасове, Касимове, Скопине, Спасске, Миахйлове, Новомичуринске и других», — добавил собеседник.

Сегодня банк активно внедряет современные технологии, разработаны специальные сервисы «PRIO-бизнес» и «Прио-банк online», которые позволяют дистанционно выполнять практически все операции.

Владимир Мазаев рассказал, что «Прио-Внешторгбанк» активно участвует в социальных проектах и мероприятиях: помогает в проведении городской Масленицы и новогодних елок для детей, поддерживает театральный фестиваль.

Кроме того, банк активно работает с молодежью. Студенты с финансовых факультетов посещают «Прио-Внешторгбанк», чтобы познакомиться со своей будущей профессией.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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