«Прио-Внешторгбанк» отметил 29-летие

«
Первый заместитель председателя совета директоров «Прио-Внешторгбанка» Владимир Мазаев отметил, что за годы работы банк не подвел доверие десятков тысяч физических и юридических лиц, средний и малый бизнес. За последний год привлеченные средства банка выросли на 7%, а размещенные — на 11.
«Банк ориентирован на работу с реальным сектором экономики и позиционирует себя, как банк шаговой доступности. К каждому клиенту мы ищем индивидуальный подход, оперативно решаем возникающие трудности и проявляем лояльность», — подчеркнул Мазаев.
По его словам, предпринимателям «Прио-Внешторгбанк» предлагает льготные кредиты, а в тяжелые экономические годы — проводит полезные семинары.
«То, что банк смог выйти за пределы региона, говорит о том, что ему доверяют. У нас есть филиалы в Москве, Московской области, Воронеже. Также мы представлены во всех крупных городах области: Сасове, Касимове, Скопине, Спасске, Миахйлове, Новомичуринске и других», — добавил собеседник.
Сегодня банк активно внедряет современные технологии, разработаны специальные сервисы «PRIO-бизнес» и «Прио-банк online», которые позволяют дистанционно выполнять практически все операции.
Владимир Мазаев рассказал, что «Прио-Внешторгбанк» активно участвует в социальных проектах и мероприятиях: помогает в проведении городской Масленицы и новогодних елок для детей, поддерживает театральный фестиваль.
Кроме того, банк активно работает с молодежью. Студенты с финансовых факультетов посещают «Прио-Внешторгбанк», чтобы познакомиться со своей будущей профессией.