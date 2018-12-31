Рязань в иллюминации. Как город «принарядился» к встрече Нового года

В этом году к праздникам Рязань засияла ярче прежнего.

Центр города — от Театральной до площади Победы — украсили разноцветные световые гирлянды и другая праздничная иллюминация, а наряду с традиционными новогодними елками появились новые арт-объекты.

Всего в Рязани установили 31 ель.

Одна из них украсила Лесопарк. По сравнению с прошлым годом он значительно преобразился: к праздникам в парке организовали новогоднюю деревню, разместили светодиодные фигуры снеговиков-музыкантов, оленя и светящиеся деревья.

Кроме того, в этом году в Лесопарк с улицы Почтовой переехала резиденция Деда Мороза. Юные рязанцы могут зайти в гости к главному новогоднему персонажу, сфотографироваться с ним и рассказать стихотворение.

На Театральной площади рядом с фонтаном установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Арт-объекты сразу же привлекли внимание детей и взрослых. Также традиционно площадь украсила высокая нарядная ель, а в сквере вдоль улицы Есенина повесили переливающиеся гирлянды.

На площади Ленина, где в этом году пройдет основное празднование и салют, перед главным символом Нового года установили светящиеся цифры «2019» с золотистыми шарами внутри. Дополнительный изыск им придал выпавший снег.

Рязанский «Арбат», он же улица Почтовая, преобразился еще в 2017 году: всю пешеходную зону на протяжении 350 метров подсветило «звездное небо». В 2018-м к нему добавили гирлянды «Рязань» и «2019». Рядом со зданием главпочтамта установили арт-объекты в виде подарочных коробок.

На площади Победы перед елкой установили двухметровых снеговиков-музыкантов. Справа от них поместили бесплатный каток. Площадку над ним украсили «звездным небом», как на Почтовой.

Голубые гирлянды зажглись в этом году даже над площадью Свободы.

Яркими огнями засияли не только центральные площади, но и библиотека имени Горького. Здание украсили светящимися снежинками, а деревья перед ним — синими и желтыми гирляндами.

Пожалуй, самым сказочным местом в городе стала Соборная площадь. В этом году она преобразилась до неузнаваемости. В нескольких метрах от входной группы в Соборный сквер по обе стороны установили светящиеся объекты, напоминающие бокалы, наполненными игристым напитком. Над пешеходной зоной повесили светящиеся шары, а парк подсветили гирляндами. Также там установили ярмарочные домики.

Однако Новый год Рязань встретит нарядной не во всех районах города. К примеру, ЦПКиО в Горроще остался без украшений. В качестве праздничного атрибута там установили только елку. Дорожки парка почищены и освещены, но каких-то дополнительных праздничных украшений, увы, нет.

Фото Юлии Полушиной, Александра Блохина, Валерия Михайленко, Антония Тополова