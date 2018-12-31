Карабасов пожелал рязанцам благополучия и исполнения желаний

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Новым годом. Он пожелал, чтобы в праздничные дни горожане забыли о заботах и невзгодах.
«Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты. Пусть Новый 2019-й год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней!» — сказал и.о. мэра.
Карабасов пожелал рязанцам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь.