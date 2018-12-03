Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:43, 3 декабря 2018 1 833
 0    0

В форуме приемных родителей поучаствовали более 180 рязанцев

В форуме приемных родителей поучаствовали более 180 рязанцев

В Рязани завершился второй региональный форум приемных семей. Об этом сообщил пресс-релиз форума.

В мероприятии поучаствовали более 180 человек, в том числе родители и специалисты, работающие в сфере защиты прав и интересов детей и семей с детьми.

В одной из площадок форума приняли участие воспитанники и выпускники приемных семей.

В рамках форума обсудили соцпрограммы и проекты в сфере защиты прав и интересов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реализуются в регионе.

Для гостей подготовили мастер-классы специалисты из Москвы и Рязани.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который также посетил мероприятие, поблагодарил приемных родителей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:03, 3 декабря 2018
В выходные в Рязани изъяли 200 литров «незамерзайки»
12:24, 3 декабря 2018
Ночью в Рязанском районе сгорела «ГАЗель»
12:11, 3 декабря 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
12:08, 3 декабря 2018
В сараевском селе вандалы сломали уличный тренажер 1
11:43, 3 декабря 2018
В форуме приемных родителей поучаствовали более 180 рязанцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов 1

RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей, отведенные по программе «Формирования современной городской среды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:54, 25 ноября 2018 25 579
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 23 987
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 447
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 064
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
10:30, 25 ноября 2018 20 677
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум