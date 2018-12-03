В форуме приемных родителей поучаствовали более 180 рязанцев

В Рязани завершился второй региональный форум приемных семей. Об этом сообщил пресс-релиз форума.
В мероприятии поучаствовали более 180 человек, в том числе родители и специалисты, работающие в сфере защиты прав и интересов детей и семей с детьми.
В одной из площадок форума приняли участие воспитанники и выпускники приемных семей.
В рамках форума обсудили соцпрограммы и проекты в сфере защиты прав и интересов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реализуются в регионе.
Для гостей подготовили мастер-классы специалисты из Москвы и Рязани.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который также посетил мероприятие, поблагодарил приемных родителей.