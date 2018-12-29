Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:28, 29 декабря 2018 2 081

«Дом.ru» приготовил для рязанцев подарки

«Дом.ru» приготовил для рязанцев подарки

В канун Нового года «Дом.ru» объявил акцию, в рамках которой рязанцы могут получить целый год бесплатного интернета и телевидения, а также другие подарки.

С 28 декабря до 17 января для новых абонентов действует спецпредложение, благодаря которому абонент может получить год или полгода бесплатного пользования услугами компании, одну из трех приставок Movix и другие призы.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо подключить услуги компании в период акции. Всем абонентам в момент подключения услуги выдается специальный купон, который дает право на участие в розыгрыше.

Розыгрыш подарков пройдет 19 января в 14:00 в ТРЦ «Виктория плаза» на празднике «Встречай телевидение будущего». Его проведут среди тех абонентов, которые придут на мероприятие и зарегистрируют свой купон.

Участников праздника ждут призы:

  • год бесплатного пользования услугами компании Дом.ру*;
  • полгода бесплатного пользования услугами компании Дом.ру;
  • антивирус;
  • пакет телеканалов «Настоящий мужской»;
  • пакет телеканалов «Удивительная планета»;
  • пакет телеканалов «Музыка и кино в HD»;
  • три приставки Movix;
  • термокружка;
  • гирлянда.

«Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали нашу любовь и заботу. Для этого мы совершенствуем качество своих услуг, технической поддержки, абонентского сервиса. На протяжении всего года мы дарим нашим клиентам подарки — скоростные бонусы, пакеты каналов, дополнительные сервисы. Мы наполнили каждый уголок вашей квартиры волнами Wi-Fi, полностью заменив оборудование высокоскоростными двухдиапазонными моделями роутеров. В преддверии главного праздника хотим подарить нашим клиентам отличное настроение, а самым удачливым — ценные призы. Участвуйте в акции и приходите на праздник!» — прокомментировал директор филиала «Дом.ru» в Рязани Олег Рыбин.

Ежемесячная абонентская плата составит 1 руб/мес.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:27, 29 декабря 2018
В 2019 году блокадники, проживающие в Рязанской области, смогут получить выплату
13:09, 29 декабря 2018
Куда идти за покупками в новогодние праздники? Рязанские ТРЦ и магазины изменят режим работы
12:54, 29 декабря 2018
Опубликован график новогодних мероприятий в Рязани на зимних каникулах
11:56, 29 декабря 2018
Андрей Макаров пожелал рязанцам здоровья, счастья и удачи в новом году. Видео
10:55, 29 декабря 2018
Рязанцам предложили выбрать лучшие заведение общепита
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 671
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 750
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 21 093
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 775
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 274
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Форум