«Дом.ru» приготовил для рязанцев подарки

В канун Нового года «
С 28 декабря до 17 января для новых абонентов действует спецпредложение, благодаря которому абонент может получить год или полгода бесплатного пользования услугами компании, одну из трех приставок Movix и другие призы.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо подключить услуги компании в период акции. Всем абонентам в момент подключения услуги выдается специальный купон, который дает право на участие в розыгрыше.
Розыгрыш подарков пройдет 19 января в 14:00 в ТРЦ «Виктория плаза» на празднике «Встречай телевидение будущего». Его проведут среди тех абонентов, которые придут на мероприятие и зарегистрируют свой купон.
Участников праздника ждут призы:
- год бесплатного пользования услугами компании Дом.ру*;
- полгода бесплатного пользования услугами компании Дом.ру;
- антивирус;
- пакет телеканалов «Настоящий мужской»;
- пакет телеканалов «Удивительная планета»;
- пакет телеканалов «Музыка и кино в HD»;
- три приставки Movix;
- термокружка;
- гирлянда.
«Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали нашу любовь и заботу. Для этого мы совершенствуем качество своих услуг, технической поддержки, абонентского сервиса. На протяжении всего года мы дарим нашим клиентам подарки — скоростные бонусы, пакеты каналов, дополнительные сервисы. Мы наполнили каждый уголок вашей квартиры волнами Wi-Fi, полностью заменив оборудование высокоскоростными двухдиапазонными моделями роутеров. В преддверии главного праздника хотим подарить нашим клиентам отличное настроение, а самым удачливым — ценные призы. Участвуйте в акции и приходите на праздник!» — прокомментировал директор филиала «Дом.ru» в Рязани Олег Рыбин.
Ежемесячная абонентская плата составит 1 руб/мес.