В среду, 26 декабря, скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич. Об этом сообщается на
Мееревич был председателем наблюдательного совета ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», заслуженным строителем России, академиком международной академии организации производства, почетным гражданин Рязани.
«Главная заслуга Константина Николаевича состоит в том, что он сумел возродить, вдохнуть новую жизнь в Рязанский картонно-рубероидный завод — детище советской эпохи, ставшим по праву флагманом отрасли отечественной промышленности России», — отметили в сообщении.
Коллектив завода выразил соболезнования родным и близким Константина Мееревича.
Справка
Родился в 1936 году в Кобрине Брестской области. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «технология ЦБП» в 1957 году. Более 60 лет трудовой деятельности Константина Николаевича прошли в отрасли строительных материалов. Из них свыше 40 лет был генеральным директором на предприятии.
Фото с сайта КРЗ