ДТП с тремя машинами на улице Циолковского попало на видео

Появилось видео ДТП на перекрестке улиц Циолковского и Новой, в котором
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Все машины получили механические повреждения.
Напомним, из-за аварии в центре города было затруднено движение.
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Появилось видео ДТП на перекрестке улиц Циолковского и Новой, в котором
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Все машины получили механические повреждения.
Напомним, из-за аварии в центре города было затруднено движение.
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Косметика обеих марок гипоаллергенна.