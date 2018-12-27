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15:31, 27 декабря 2018 891
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ДТП с тремя машинами на улице Циолковского попало на видео 2

ДТП с тремя машинами на улице Циолковского попало на видео

Появилось видео ДТП на перекрестке улиц Циолковского и Новой, в котором столкнулись ВАЗ-2112, Great Wall и Volkswagen. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Все машины получили механические повреждения.

Напомним, из-за аварии в центре города было затруднено движение.


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