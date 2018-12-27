В центре Рязани образовался затор из-за ДТП с тремя машинами

В четверг, 27 декабря, на пересечении улиц Новой и Циолковского столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2112, Great Wall и Volkswagen. ДТП произошло около 13:00.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Все машины получили механические повреждения.
Отметим, что из-за аварии в центре города образовались пробки.
Затор на улице Ленина начинается от пересечения с улицей Свободы. Скорость движения в потоке не превышает пяти километров в час.
Кроме того, пробка образовалась на улице Новой (в сторону Кального) — там водители движутся не быстрее двух километров в час.
На улице Циолковского (в сторону центра) скорость движения в заторе пять километров в час.