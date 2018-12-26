Юрист прокомментировал скандал фотографа в детском саду Рязани

Председатель исполнительного комитета рязанского реготделения ассоциации юристов Алексей Тюменев прокомментировал скандал фотографа в детском саду №88.
По его словам, заведующая вправе заключить договор с фотографом, так как он занимается коммерческой деятельностью.
«При этом деньги обязательно должны идти в кассу детского сада, а не в личный карман», — заявил юрист.
Он отметил, что условия договора и сумму за разрешение на работу устанавливает сам детсад.
«Фотограф может отказаться от договора, в таком случае его вправе не пустить в учреждение», — заключил Тюменев.
Напомним, рязанский фотограф