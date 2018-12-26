В начале декабря в Рязани открылся первый отель для кошек «КОТотель 62». Теперь жители областного центра могут оставить здесь своих питомцев на время выходных, командировки, отпуска или ремонта в квартире.
Индивидуальные номера изготовлены из высокопрочного закаленного стекла. По словам представителей «КОТотеля 62», в таком помещении животное не чувствует себя изолированным или запертым.
Три широкие полки, расположенные в шахматном порядке, обеспечивают активность животных на протяжении всего пребывания в отеле. Они также могут наблюдать за соседями, однако физический контакт между животными полностью исключен.
Кроме того, в течение дня с постояльцами играют сотрудники отеля. Большое внимание уделяют уборке — в номерах проводят трехуровневую дезинфекцию.
В «КОТотеле 62» ведется круглосуточное видеонаблюдение. В некоторых номерах установлены индивидуальные камеры, с помощью которых хозяева могут наблюдать за своими питомцами. Для этого нужно скачать приложение на телефон.
Бесплатные видео и фотоотчеты также предоставляются по Viber или WhatsApp.
«КОТотель 62» «