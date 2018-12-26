Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Деловые современные люди воспринимают длительные новогодние праздники как вынужденное безделье. Время долгих застолий уходит в прошлое. Но и полноценно заняться делами сложно, так как во всей стране с 30 декабря по 8 января объявлены выходные дни. Этот период можно использовать для решения тех вопросов, на которые в обычные дни не хватает времени.
В новогодние каникулы группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».
В январские выходные можно детально осмотреть территорию, ознакомиться с ценами в службе показов и принять решение об улучшении своих жилищных условий, строительстве собственного дома, гаража, посадке сада, устройстве зоны отдыха для всей семьи.
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