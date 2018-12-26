Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Деловые, активные, энергичные современные люди воспринимают длительные новогодние праздники как вынужденное безделье. Время убойных застолий с обильными возлияниями уходит в прошлое. Но и полноценно заняться делами сложно, так как во всей стране с 30 декабря по 8 января объявлены выходные дни. Этот период можно использовать для решения тех вопросов, на которые в обычные дни не хватает времени.

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке». Выкроить пару часов, чтобы приехать и познакомиться с новым предложением, как улучшить качество своей жизни, может каждый человек. С осени 2018 года в коттеджном поселке Зеленинские дворики, до которого, кстати, можно добраться из Рязани всего за 10 минут по трассе М-5 в направлении Москвы, началось строительство и продажа участков новой очереди.

Этот так называемый «поселок в поселке» представляет собой новый формат предложения загородной недвижимости. В распоряжении владельца дома или земельного участка окажется вся инфраструктура, созданная застройщиком за период с 2006 года: торговый кластер с магазинами федеральных ритейлеров «Пятерочка» и «Магнит» и магазинами фермерских продуктов, сети коммуникаций, охрана, обслуживание.

В поселке организованы выезды как на трассу М-5, так и на дорогу «Рыбное — Константиново». В непосредственной близости расположен современный Технопарк с предприятиями, использующими экологически чистое производство. Для тех, кто планирует самостоятельное строительство, большим удобством станет наличие рядом строительного рынка и нескольких хороших строительных магазинов.

На территории коттеджного поселка действует собственный всесезонный спортивный комплекс с уникальным итальянским покрытием, предназначенным для игры в большой теннис и футбол. В пятистах метрах расположен физкультурный комплекс «Звезда» с бассейном и залами для различных видов спорта.

Следует упомянуть о преимуществах и самого места, где строится «поселок в поселке»: оно расположено на возвышенности, ландшафт ровный, есть большие хвойные деревья.

В январские выходные можно детально осмотреть территорию, ознакомиться с ценами в службе показов и принять решение об улучшении своих жилищных условий, строительстве собственного дома, гаража, посадке сада, устройстве зоны отдыха для всей семьи. Служба показов работает с 26 декабря по 10 января (за исключением 1-го, 2-го и 7-го января), с 13:00 до 17:00.