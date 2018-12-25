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12:05, 25 декабря 2018 64

Tele2 продлил время новогодних подарков

Tele2 продлил время новогодних подарков

Tele2 продлил срок действия акции «Безлимит в подарок» во всех регионах на две недели — клиенты могут воспользоваться предложением до 22 января.

Новые абоненты получат безлимитный интернет на три месяца в подарок при выборе тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+" в рамках опции «Безлимит в подарок». Она подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

Предложение «Безлимит в подарок» для новых клиентов Tele2 стартовало 28 ноября. За это время безлимитным интернетом успели воспользоваться 600 тысяч человек.

С конца ноября новые клиенты оператора, которые подключили тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+", использовали более 2 Пб интернет-трафика.

Tele2 также определила регионы-лидеры по потреблению мобильного интернета в рамках предновогоднего предложения. Ими стали Магаданская область, Краснодарский край и Саратовская область.

«В телеком-отрасли принято предлагать безлимитный интернет за деньги, однако накануне зимних праздников мы ввели «другое правило» для новых абонентов. Акция оказалась востребованной клиентами, что подтверждает объем потребленного трафика в 2 петабайта и внушительное число участников. Учитывая популярность нашего предложения, мы решили продлить срок его действия. Уверен, наш новогодний подарок поможет клиентам сделать выбор в пользу услуг Tele2», — прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.


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