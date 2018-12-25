Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 25 декабря 2018 1 015

Строительный союз «Светлый» рассказал о плюсах монолитных домов на примере ЖК «Дубрава 3». Видео

Строительный союз «Светлый» рассказал о плюсах монолитных домов на примере ЖК «Дубрава 3». Видео

Строительный союз «Светлый» выпустил видео, в котором рассказал о плюсах монолитных домов и проверил ход работ в жилом комплексе «Дубрава 3». Специалист по клиентскому сервису Анастасия Язанова лично посетила объект.

По ее словам, в последнее время большинство новоселов выбирают дома, построенные по монолитно-каркасной технологии.

Главный инженер Сергей Щур пояснил, что преимущества многоэтажного монолитного домостроения — это повышенная этажность, надежность, свободность планировки и качество. «Конструкция имеет меньший вес, усадки не происходит, что повышает надежность здания», — отметил он.

На строительной площадке «Дубравы 3» Анастасия Язанова уже побывала месяц назад.

Сейчас здесь готов монолит, выложена кирпичная кладка, стены оштукатурены. Фасадные работы начнут, когда отступят холода, а в настоящее время во всем доме проводят электромонтажные работы.

Они готовы на 50%, на 80% завершено остекление. В ближайших планах — установка отопления, канализации и водопровода.

Получить более подробную информацию о жилом комплексе «Дубрава 3» можно по телефону 90-30-90.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:05, 25 декабря 2018
Рельеф-Центр подарил праздник воспитанникам Мосоловской школы-интерната
15:03, 25 декабря 2018
На Сицилии проснулся вулкан Этна
14:14, 25 декабря 2018
Рязанские священники спели для осужденных скопинской колонии
14:01, 25 декабря 2018
Новогодние подарки от РНПК получат дети из малообеспеченных семей
13:54, 25 декабря 2018
Строительный союз «Светлый» рассказал о плюсах монолитных домов на примере ЖК «Дубрава 3». Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 176
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 118
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 566
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 471
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 283
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум