Строительный союз «Светлый» рассказал о плюсах монолитных домов на примере ЖК «Дубрава 3». Видео

Строительный союз «
По ее словам, в последнее время большинство новоселов выбирают дома, построенные по монолитно-каркасной технологии.
Главный инженер Сергей Щур пояснил, что преимущества многоэтажного монолитного домостроения — это повышенная этажность, надежность, свободность планировки и качество. «Конструкция имеет меньший вес, усадки не происходит, что повышает надежность здания», — отметил он.
На строительной площадке «Дубравы 3» Анастасия Язанова уже побывала
Сейчас здесь готов монолит, выложена кирпичная кладка, стены оштукатурены. Фасадные работы начнут, когда отступят холода, а в настоящее время во всем доме проводят электромонтажные работы.
Они готовы на 50%, на 80% завершено остекление. В ближайших планах — установка отопления, канализации и водопровода.
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