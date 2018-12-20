В горящей квартире на Михайловском шоссе погибли двое

На пожаре в доме на Михайловском шоссе, который произошел 19 декабря, погибли два человека — мужчины 59 и 37 лет. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Огонь повредил комнату в квартире.
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На пожаре в доме на Михайловском шоссе, который произошел 19 декабря, погибли два человека — мужчины 59 и 37 лет. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о
Огонь повредил комнату в квартире.
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.