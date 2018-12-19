На Михайловском шоссе загорелась десятиэтажка, есть пострадавшие

Вечером в среду, 19 декабря, на Михайловском шоссе в Рязани загорелась десятиэтажка. Есть пострадавшие,
Пожарных вызвали в 17:05. На место выезжали 15 человек на пяти машинах.
Огонь повредил комнату.
Подробности уточняются.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Вечером в среду, 19 декабря, на Михайловском шоссе в Рязани загорелась десятиэтажка. Есть пострадавшие,
Пожарных вызвали в 17:05. На место выезжали 15 человек на пяти машинах.
Огонь повредил комнату.
Подробности уточняются.
© RZN.info
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Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.