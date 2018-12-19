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20:35, 19 декабря 2018 1 057
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На Михайловском шоссе загорелась десятиэтажка, есть пострадавшие

На Михайловском шоссе загорелась десятиэтажка, есть пострадавшие

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Вечером в среду, 19 декабря, на Михайловском шоссе в Рязани загорелась десятиэтажка. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 17:05. На место выезжали 15 человек на пяти машинах.

Огонь повредил комнату.

Подробности уточняются.


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