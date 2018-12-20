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14:18, 20 декабря 2018 2 202

Райффайзенбанк создал уникальный сервис для малого бизнеса

Райффайзенбанк создал уникальный сервис для малого бизнеса

С каждым годом все больше товаров и услуг можно получить, не покидая дома или офиса. Для предпринимателей все более востребованным становится банковское обслуживание онлайн.

Теперь, чтобы открыть счет, получить карту или кредит, даже не стоит посещать офис финансовой организации.

Рязанские предприниматели уже сейчас могут воспользоваться таким сервисом. Райффайзенбанк сделал шаг навстречу всем представителям малого бизнеса, запустив обслуживание в формате виртуального офиса в Рязани.

Теперь открыть счет можно в течение нескольких минут. Чтобы получить доступ ко всем предоставляемым услугам, нужны лишь компьютер, смартфон или планшет и выход в интернет.


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