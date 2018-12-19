В Рязанской области появится новый прокурор

Новым прокурором Рязанской области станет Иван Панченко. В среду, 19 декабря, депутаты утвердили его кандидатуру на заседании облдумы.
Прокурора представил начальник управления генпрокуратуры Мурат Кабалоев. Он отметил, что тот зарекомендовал себя квалифицированным и требовательным руководителем.
Сам Панченко кратко рассказал о своей биографии и заявил, что готов защищать интересы права граждан Рязанской области. «У нас общие цели и задачи», — подчеркнул прокурор.
Ранее он занимал должность заместителя прокурора Воронежской области. Окончательное решение по его кандидатуре примет Владимир Путин.
Иван Панченко родился в 1966 году в Кантемировском районе Воронежской области. С 1984 по 1986 годы служил в Вооруженных Силах. Трудился в колхозе «Рассвет», после учебы на юрфаке в 1992 году стал работать в прокуратуре.
Классный чин — старший советник юстиции. Панченко награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени.
Женат, имеет двух сыновей.
Напомним, с 2015 года прокуратуру Рязанской области возглавлял Олег Черныш. Владимир Путин