Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:36, 19 декабря 2018 1 532
 0    0

В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по сказке Андерсена

В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по сказке Андерсена

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В среду, 19 декабря, прошла предпремьерная репетиция спектакля.

«Специально к Новому году театр приготовил для детей историю о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды, и в конце концов — о победе добра над злом!» — рассказал режиссер-постановщик Иван Китанин.

«Для меня это сказка детства, как и для многих, — добавил Китанин. — Она приучает нас с детства любить и понимать, что высшее чувство всегда победит».

По словам режиссера-постановщика, мюзикл будет интересен и детям, и взрослым. Помимо известных персонажей (Герды, Кая и Снежной королевы), зрители увидят нового — Снеговика.

В мюзикле играют артисты рязанского музтеатра. Вместе с Иваном Китаниным в создании представления поучаствовали композитор Егор Шанин, балетмейстер-постановщик Михаил Чайкасов, художники-постановщики Лилия Чиркова, Александра Ладыгина и Татьяна Лапшина.

Перед началом спектакля традиционно детей ждет интерактив с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Премьера состоится в пятницу, 21 декабря, в 11:00, 14:00.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
17:36, 19 декабря 2018
В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по сказке Андерсена
13:47, 19 декабря 2018
Музей Рязанского кремля изменил график работы перед Новым годом
12:34, 19 декабря 2018
В Скопинском районе зажгли новогодние ели
12:05, 19 декабря 2018
Игроки Warface смогут покупать товары за бонусы «Спасибо от Сбербанка» 2
16:28, 18 декабря 2018
«Вместе Зажигаем». Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:53, 7 декабря 2018 36 023
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 952
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 25 118
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 262
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 268
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум