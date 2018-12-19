В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по сказке Андерсена

В новогодние праздники рязанский музтеатр покажет мюзикл по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В среду, 19 декабря, прошла предпремьерная репетиция спектакля.
«Специально к Новому году театр приготовил для детей историю о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды, и в конце концов — о победе добра над злом!» — рассказал режиссер-постановщик Иван Китанин.
«Для меня это сказка детства, как и для многих, — добавил Китанин. — Она приучает нас с детства любить и понимать, что высшее чувство всегда победит».
По словам режиссера-постановщика, мюзикл будет интересен и детям, и взрослым. Помимо известных персонажей (Герды, Кая и Снежной королевы), зрители увидят нового — Снеговика.
В мюзикле играют артисты рязанского музтеатра. Вместе с Иваном Китаниным в создании представления поучаствовали композитор Егор Шанин, балетмейстер-постановщик Михаил Чайкасов, художники-постановщики Лилия Чиркова, Александра Ладыгина и Татьяна Лапшина.
Перед началом спектакля традиционно детей ждет интерактив с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Премьера состоится в пятницу, 21 декабря, в 11:00, 14:00.