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17:46, 18 декабря 2018 2 729
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Рокотянская поздравила сотрудников управления образования со столетием ведомства 2

Рокотянская поздравила сотрудников управления образования со столетием ведомства

В декабре 2018 года управление образования и молодежной политики администрации Рязани отмечает столетие.

В ведении управления находится 201 учреждение:

  • 113 дошкольных образовательных учреждений;
  • 68 общеобразовательных учреждений;
  • 15 учреждений дополнительного образования;
  • одно учреждение культуры;
  • четыре учреждения сопровождения образования.

В них трудятся более десяти тысяч работников и обучаются более 78 тысяч детей.

С юбилеем сотрудников ведомства поздравила глава города Юлия Рокотянская.

«Сфера образования для муниципалитета всегда была в приоритете. От того, какие знания получат дети, какой фундамент для дальнейшего развития заложит в них школа, без преувеличения зависит будущее страны, — отметила она. — Ваш коллектив всегда отличали высокий профессионализм, стремление реализовать новые прогрессивные идеи и при этом бережное отношение к лучшим традициям российского образования».

Глава города пожелала всем сотрудникам ведомства и рязанским педагогам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, перспективных и благодарных учеников.

Лучшие сотрудники управления получили награды гордумы.


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