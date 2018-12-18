Рокотянская поздравила сотрудников управления образования со столетием ведомства

В декабре 2018 года управление образования и молодежной политики администрации Рязани отмечает столетие.
В ведении управления находится 201 учреждение:
- 113 дошкольных образовательных учреждений;
- 68 общеобразовательных учреждений;
- 15 учреждений дополнительного образования;
- одно учреждение культуры;
- четыре учреждения сопровождения образования.
В них трудятся более десяти тысяч работников и обучаются более 78 тысяч детей.
С юбилеем сотрудников ведомства поздравила глава города Юлия Рокотянская.
«Сфера образования для муниципалитета всегда была в приоритете. От того, какие знания получат дети, какой фундамент для дальнейшего развития заложит в них школа, без преувеличения зависит будущее страны, — отметила она. — Ваш коллектив всегда отличали высокий профессионализм, стремление реализовать новые прогрессивные идеи и при этом бережное отношение к лучшим традициям российского образования».
Глава города пожелала всем сотрудникам ведомства и рязанским педагогам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, перспективных и благодарных учеников.
Лучшие сотрудники управления получили награды гордумы.