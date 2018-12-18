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21:36, 18 декабря 2018 757
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Путин подписал закон о запрете размещать курсы валют на уличных табло

Путин подписал закон о запрете размещать курсы валют на уличных табло

Владимир Путин подписал закон о запрете банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрещать банкам устанавливать такие табло также сможет Центробанк.

Как передает ТАСС, ЦБ подготовит указание о том, чтобы данные о курсах размещались только внутри помещений.


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