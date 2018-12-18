Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на конференцию по CRM и продажам, которая пройдет 20 декабря в КВЦ «Сокольники» (Москва, 5-й Лучевой просек, 5-а строение 4, павильон № 2).
Оператор станет информационным партнером бесплатной бизнес-конференция от компании amoCRM «CRM и ПРОДАЖИ».
Как отметили в пресс-службе «Дом.ru Бизнес», «CRM и ПРОДАЖИ» — это возможность для всех желающих быть в курсе последних тенденций рынка CRM, узнать о способах увеличения продаж и повышения эффективности рабочих процессов, обзавестись новыми бизнес-связями и получить хорошие впечатления.
«Мероприятие ежегодно собирает более 1500 участников в различных городах России. Эксперты в бизнесе, маркетинге и продажах — предприниматели и основатели крупных компаний — расскажут свои истории успеха, разберут реальные бизнес-кейсы и поделятся опытом. Полученная информация поможет автоматизировать бизнес, сохранить клиентов и масштабировать доходы», — анонсировали организаторы.
Ключевыми спикерами на конференции в Москве станут:
- Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM;
- Ксения Рясова, президент компании Finn Flare;
- Сергей Косенко, основатель Kosenko Retail Group;
- Андрей Лукашевич, основатель Mail.ru Foodtech Ventures;
- Екатерина Уколова, основатель компании Oy-li;
- Александр Дубовенко, основатель Good Wood.
Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте CRMDAY. Партнерам и клиентам «Дом.ru Бизнес» доступны специальные условия на VIP-участие в конференции.