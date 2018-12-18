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10:36, 18 декабря 2018 2 699

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на конференцию по CRM и продажам

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на конференцию по CRM и продажам

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на конференцию по CRM и продажам, которая пройдет 20 декабря в КВЦ «Сокольники» (Москва, 5-й Лучевой просек, 5-а строение 4, павильон № 2).

Оператор станет информационным партнером бесплатной бизнес-конференция от компании amoCRM «CRM и ПРОДАЖИ».

Как отметили в пресс-службе «Дом.ru Бизнес», «CRM и ПРОДАЖИ» — это возможность для всех желающих быть в курсе последних тенденций рынка CRM, узнать о способах увеличения продаж и повышения эффективности рабочих процессов, обзавестись новыми бизнес-связями и получить хорошие впечатления.

«Мероприятие ежегодно собирает более 1500 участников в различных городах России. Эксперты в бизнесе, маркетинге и продажах — предприниматели и основатели крупных компаний — расскажут свои истории успеха, разберут реальные бизнес-кейсы и поделятся опытом. Полученная информация поможет автоматизировать бизнес, сохранить клиентов и масштабировать доходы», — анонсировали организаторы.

Ключевыми спикерами на конференции в Москве станут:

  • Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM;
  • Ксения Рясова, президент компании Finn Flare;
  • Сергей Косенко, основатель Kosenko Retail Group;
  • Андрей Лукашевич, основатель Mail.ru Foodtech Ventures;
  • Екатерина Уколова, основатель компании Oy-li;
  • Александр Дубовенко, основатель Good Wood.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте CRMDAY. Партнерам и клиентам «Дом.ru Бизнес» доступны специальные условия на VIP-участие в конференции.


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