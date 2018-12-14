Официальной ручкой «Тотального диктанта» снова станет Berlingo xGold

Компания Berlingo изготовила для «Тотального диктанта» 300 тысяч ручек модели xGold. Это на 70 тысяч больше, чем для прошлой акции, так как география проекта с каждым годом расширяется.

В пресс-службе компании рассказали, что после акции 2018 года, когда участники диктанта пользовались ручками xGold, в адрес Berlingo поступило много положительных отзывов о модели. Люди отметили удобный и надежный пишущий узел 0,7 мм, качественные чернила и комфортный для письма корпус с резиновым грипом.

«Ручка xGold универсальна и подходит для большинства пользователей, поэтому мы решили в будущем диктанте вновь дать ей статус официальной ручки акции. Однако теперь она станет не просто пишущим инструментом, а настоящим сувениром и памятным аксессуаром каждого участника, ведь на всех экземплярах выгравирована специальная надпись: Этой ручкой написан Тотальный диктант», — рассказал руководитель направления по продвижению торговой марки Berling Игорь Точилкин.

Ручки уже доставили в Рязанскую область из индийского города Мумбаи. Партию отправили в Россию в трехстах коробках общим весом три тонны.

«Интересный факт: до того, как Berlingo стал генеральным партнером „Тотального диктанта“, xGold выпускалась только с синими и черными чернилами. В этот раз мы изготовили 280 тысяч черных ручек для участников и 20 тысяч красных для проверяющей комиссии», — отметил Точилкин.

«Тотальный диктант» состоится 13 апреля 2019 года. Основное новшество акции, по словам организаторов, — это четыре части текста вместо традиционных трех. Автором диктанта стал российский писатель Павел Басинский.

Столицу «Тотального диктанта» пока не выбрали. По итогам голосования в финал вышли Казань, Ставрополь, Пенза, Ростов-на-Дону и Таллин. Город-победитель объявят 2 февраля.

«ТМ «Berlingo» является собственной торговой маркой компании Рельеф-Центр.