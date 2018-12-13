В Рязанском районе осудят убийцу, закопавшего труп знакомого около сарая

В суд передали уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Варских, который
В начале июня обвиняемый в компании знакомых в сарае распивал спиртное. Между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой 28—летний молодой человек начал избивать 42 летнего знакомого. Последний скончался от полученных травм через некоторое время.
Обвиняемый спрятал тело погибшего, закопав в землю возле сарая.
Позже погибшего начали искать родственники. Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли 22 июня 2018 года.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которое передали в суд.