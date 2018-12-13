В Клепиковском районе разборки дагестанцев закончились убийством

В ночь с 8 на 9 декабря в Туме Клепиковского района произошло убийство. Участниками инцидента стали четверо дагестанцев, которые работали в районе неофициально, пишет издательство «
Известно, что мужчины были знакомы и общались. Однако, решив выяснить отношения, они назначили время и место.
Выпив, один из участников ссоры не выдержал оскорблений, достал из кармана нож и нанес обидчику удар в живот.
43-летний потерпевший скончался, пока его знакомые ловили попутку, чтобы отвезти его в больницу. У него остался взрослый сын.
По факту происшествия возбудили уголовное дело, обвиняемого арестовали на два месяца. Ему предстоит пройти ряд судебных экспертиз, в том числе и психиатрическую.