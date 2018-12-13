Скопинец зарезал ударившего его собутыльника

Скопинец зарезал собутыльника, который его ударил. Об этом сообщила
Известно, что мужчины поссорились, когда выпивали вместе. Когда один из них ударил оппонента в грудь, тот разозлился и нанес обидчику 11 ножевых ранений в область груди, живота и руки.
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на девять лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.