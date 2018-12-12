В Рязани врач-уролог предстанет перед судом за нелегальную операцию

Врача-уролога частной рязанской клиники осудят за нелегально проведенную операцию. Об этом сообщил
Напомним, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Следователи выяснили, что клиника не имела соответствующую лицензию. Однако врач за деньги
В результате у мужчины проявилось осложнение, которое привело к серьезным проблемам со здоровьем.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая не признала свою вину. Вместе с тем, проведенная экспертиза установила «причинно-следственную связь между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и наступлением тяжких последствий для здоровья пациента».
В отношении врача возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Его направили в суд для рассмотрения по существу.