Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:20, 12 декабря 2018 1 148
 0    0

В Рязани врач-уролог предстанет перед судом за нелегальную операцию

В Рязани врач-уролог предстанет перед судом за нелегальную операцию

Фото: Pixabay.com

Врача-уролога частной рязанской клиники осудят за нелегально проведенную операцию. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Следователи выяснили, что клиника не имела соответствующую лицензию. Однако врач за деньги прооперировала пациента.

В результате у мужчины проявилось осложнение, которое привело к серьезным проблемам со здоровьем.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая не признала свою вину. Вместе с тем, проведенная экспертиза установила «причинно-следственную связь между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и наступлением тяжких последствий для здоровья пациента».

В отношении врача возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Его направили в суд для рассмотрения по существу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:20, 12 декабря 2018
В Рязани врач-уролог предстанет перед судом за нелегальную операцию
14:53, 12 декабря 2018
В бутике рязанского торгового центра рухнула часть потолка
13:01, 12 декабря 2018
В Рязанскую колонию пытались подбросить крупную партию телефонов
12:23, 12 декабря 2018
В Клепиковском районе «Шевроле» вылетел в кювет и врезался в дерево
10:16, 12 декабря 2018
В Ухолове «УАЗ» сбил женщину
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 627
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 33 849
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 120
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 22 902
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 840
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум