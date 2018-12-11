Анна Рослякова стала заместителем Любимова

Анна Рослякова стала заместителем Николая Любимова. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 11 декабря.
С этого дня Рослякова должна вступить в должность заместителя председателя правительства.
Напомним, с января 2018 года ее назначили
Справка
Анна Рослякова родилась в 1983 году в Рязани, в 2005 году окончила Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. С 2009 года работала в правовом управлении администрации на различных должностях. В 2017 году занимала должность заместителя министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области.