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8:48, 11 декабря 2018 5 512
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Анна Рослякова стала заместителем Любимова

Анна Рослякова стала заместителем Любимова

Анна Рослякова стала заместителем Николая Любимова. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 11 декабря.

С этого дня Рослякова должна вступить в должность заместителя председателя правительства.

Напомним, с января 2018 года ее назначили министром по делам территорий и информационной политике. Место зампреда освободилось в ноябре после ухода Сергея Филимовнова в Рязанскую КСП.

Справка

Анна Рослякова родилась в 1983 году в Рязани, в 2005 году окончила Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. С 2009 года работала в правовом управлении администрации на различных должностях. В 2017 году занимала должность заместителя министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области.


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