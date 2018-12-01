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10:50, 1 декабря 2018 965
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В автошколах рассказали о новшествах при сдаче на «права»

В автошколах рассказали о новшествах при сдаче на «права»

Претенденты на водительские права будут ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления «Гильдии автошкол» Сергея Лобарева.

Согласно нововведению, запрет на езду ученика на автомагистралях снимут. Как пояснил Лобарев, практика езды на скорости 100-110 километров в час распространена в скандинавских странах и Германии.

«После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», — сказал председатель правления «Гильдии автошкол».

Всего в данный момент в реальных условиях, по словам Лобарева, уделяется около 17% времени.

Он отметил, что реформа должна исправить ситуацию.

Ранее автошколы предложили объединить «площадку» и «город» во время экзамена, а также сократить шесть упражнений на площадке до трех.


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