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13:33, 28 ноября 2018 792
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Автошколы предложили ГИБДД сократить экзамен на «права» 1

Автошколы предложили ГИБДД сократить экзамен на «права»

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три. Об этом пишут «Известия».

В ГИБДД изданию подтвердили, что готовы рассмотреть идею. Помимо этого, ассоциация предложила выделять на поездку по городу во время экзамена не менее 20 минут.

После согласительных процедур ГИБДД представит итоговые предложения по изменению экзамена в правительстве.

Кроме идей МААШ рассмотрят предложение Госавтоинспекции ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города».


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