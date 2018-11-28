Автошколы предложили ГИБДД сократить экзамен на «права»

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три. Об этом пишут «
В ГИБДД изданию подтвердили, что готовы рассмотреть идею. Помимо этого, ассоциация предложила выделять на поездку по городу во время экзамена не менее 20 минут.
После согласительных процедур ГИБДД представит итоговые предложения по изменению экзамена в правительстве.
Кроме идей МААШ рассмотрят предложение Госавтоинспекции ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города».