В Рязанской области выбрали самый безопасный район

В Рязанской области подвели итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Первое место занял Рязанский район. Об этом сообщило издательство «
Как рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Андрей Недельский, результаты работы отдела направляются в главное управление МЧС в течение всего года.
Достижения оценивались во многих областях. Это безопасность на водных объектах, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, готовность систем связи и оповещения, подготовка и обучение населения, создание и поддержание в готовности объектов гражданской обороны.
Среди сельских поселений первое место получило село Варсковское. Там добровольная пожарная дружина постепенно доросла до команды, которая имеет свою пожарную машину и обмундирование.