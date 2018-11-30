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18:36, 30 ноября 2018 526
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В Рязанской области выбрали самый безопасный район

В Рязанской области выбрали самый безопасный район

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанской области подвели итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Первое место занял Рязанский район. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Как рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Андрей Недельский, результаты работы отдела направляются в главное управление МЧС в течение всего года.

Достижения оценивались во многих областях. Это безопасность на водных объектах, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, готовность систем связи и оповещения, подготовка и обучение населения, создание и поддержание в готовности объектов гражданской обороны.

Среди сельских поселений первое место получило село Варсковское. Там добровольная пожарная дружина постепенно доросла до команды, которая имеет свою пожарную машину и обмундирование.


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