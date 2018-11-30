В ГИБДД уточнили, когда водители смогут снять знак «Шипы»

Водители официально смогут отказаться от знака «Шипы» 8 декабря. Об этом сообщил
«Знак
Таким образом, установка этого знака не позволяет другим участникам движения однозначно оценивать характер движения.
Напомним, в ПДД действовало требование,
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Водители официально смогут отказаться от знака «Шипы» 8 декабря. Об этом сообщил
«Знак
Таким образом, установка этого знака не позволяет другим участникам движения однозначно оценивать характер движения.
Напомним, в ПДД действовало требование,
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