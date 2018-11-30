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16:34, 30 ноября 2018 1 386
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В ГИБДД уточнили, когда водители смогут снять знак «Шипы»

В ГИБДД уточнили, когда водители смогут снять знак «Шипы»

Водители официально смогут отказаться от знака «Шипы» 8 декабря. Об этом сообщил сайт ГИБДД.

«Знак потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами — конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации», — говорится в сообщении.

Таким образом, установка этого знака не позволяет другим участникам движения однозначно оценивать характер движения.

Напомним, в ПДД действовало требование, обязывающее водителей на шипованной резине наклеивать на заднее стекло опознавательный знак «Шипы».


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