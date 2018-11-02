В МВД считают, что автомобильный знак «Шипы» потерял актуальность. Об этом передает РИА «
По словам Ваничкина, в знаке нет необходимости. Он пояснил это тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются в основном другими факторами: конструкцией авто, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации, и тому подобным.
Как отметил замглавы ведомства, знак не позволяет однозначно судить о движениях машины в зимних условиях.
Помимо этого, он ограничивает обзор с места водителя.
Ваничкин подчеркнул, что МВД подготовило проект об отмене обязанности устанавливать знак. Документ согласовали с Минтрудом, Минтрансом и Минэкономразвития, Министерство юстиции дало на него положительное заключение. Вскоре его внесут в правительство.