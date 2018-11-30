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17:53, 30 ноября 2018 1 449
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Рязанские хлебозаводы наградили за качественную продукцию 4

Рязанские хлебозаводы наградили за качественную продукцию

Фото: Администрация Рязани

Рязанские хлебозаводы наградили за качественную продукцию. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В международной промышленной академии прошел XIII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий. В мероприятии участвовали 37 предприятий из разных регионов Росии. Всего продегустировали 343 образца хлебобулочных изделий.

Образцы, представленные хлебозаводами Рязани, набрали максимальное количество баллов. По итогам смотра Хлебозавод №1 наградили дипломом I степени «За высокое качество продукции», хлебозавод №3 получил дипломы I, II и III степеней.


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