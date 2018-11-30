Рязанские хлебозаводы наградили за качественную продукцию. Об этом сообщил
В международной промышленной академии прошел XIII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий. В мероприятии участвовали 37 предприятий из разных регионов Росии. Всего продегустировали 343 образца хлебобулочных изделий.
Образцы, представленные хлебозаводами Рязани, набрали максимальное количество баллов. По итогам смотра Хлебозавод №1 наградили дипломом I степени «За высокое качество продукции», хлебозавод №3 получил дипломы I, II и III степеней.