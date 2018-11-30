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20:02, 30 ноября 2018 1 140
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Прокуратура провела проверку по факту ДТП под Рязанью, в котором пострадали семь человек

Прокуратура провела проверку по факту ДТП под Рязанью, в котором пострадали семь человек

Прокуратура провела поверка по факту ДТП, в котором пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил сайт ведомства.

Установлено, что с момента ДТП по настоящее время уполномоченное лицо не назначило судебно-медицинские экспертизы по установлению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших несовершеннолетних.

В связи с этим невозможно решить вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, что влечет нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, пострадавших в аварии.

Прокуратура внесла представление на имя начальника УМВД России по Рязанской области. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

По окончанию расследования ведомство решит вопрос об обращении в суд с исками в интересах несовершеннолетних к виновнику ДТП о возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда.

Напомним, авария произошла утром в понедельник, 15 октября, на перекрестке трассы М-5 и поворота на село Алешня. Грузовик, перевозивший яблоки, врезался в автобус №241. Позже в минздраве рассказали о семерых пострадавших.


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