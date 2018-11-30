Прокуратура провела проверку по факту ДТП под Рязанью, в котором пострадали семь человек

Прокуратура провела поверка по факту ДТП, в котором пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил
Установлено, что с момента ДТП по настоящее время уполномоченное лицо не назначило судебно-медицинские экспертизы по установлению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших несовершеннолетних.
В связи с этим невозможно решить вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, что влечет нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, пострадавших в аварии.
Прокуратура внесла представление на имя начальника УМВД России по Рязанской области. В настоящее время оно находится на рассмотрении.
По окончанию расследования ведомство решит вопрос об обращении в суд с исками в интересах несовершеннолетних к виновнику ДТП о возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда.
Напомним, авария