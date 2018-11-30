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18:47, 30 ноября 2018 619
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На Лазаревском кладбище откроют мемориальную доску

На Лазаревском кладбище откроют мемориальную доску

Фото: Издательство «Пресса»

На Лазаревском кладбище в Рязани откроют мемориальную доску в честь огневой позиции, которая располагалась здесь с ноября 1941 года по январь 1942. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Торжественное открытие состоится во вторник, 4 декабря, в 14:00.

Отмечается, что мероприятие пройдет возле Лазаревского храма.


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