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8:36, 30 ноября 2018 2 467
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Гидрометцентр рассказал о погоде в России в декабре

Гидрометцентр рассказал о погоде в России в декабре

В декабре в большинстве округов европейской части России температура будет близкой к норме, на северо-западе погода будет чуть теплее обычного. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктева.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура будет на один градус выше средних многолетних значений.

Больше всего осадков ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и на юге Центрального округа. По прогнозам синоптиков, меньше осадков будет в Южном и Северо-Кавказском округах. На остальной территории ожидается около нормы осадков.


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