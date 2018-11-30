Гидрометцентр рассказал о погоде в России в декабре

В декабре в большинстве округов европейской части России температура будет близкой к норме, на северо-западе погода будет чуть теплее обычного. Об этом передает РИА «
По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура будет на один градус выше средних многолетних значений.
Больше всего осадков ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и на юге Центрального округа. По прогнозам синоптиков, меньше осадков будет в Южном и Северо-Кавказском округах. На остальной территории ожидается около нормы осадков.