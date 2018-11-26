В Рязани появится футбольный манеж. Об этом сообщил глава региона на совещании с председателем комитета по бюджетам и налогам Госдумы, депутатом от региона Андреем Макаровым, передает
Губернатор назвал ряд социальных объектов, которые планируется построить в ближайшие три года:
«Нужно быть готовыми, необходима качественная, грамотная проектно-сметная документация, своевременное проведение торгов. Нам выделяют средства, и мы обязательно должны их освоить», — сказал Любимов.
Он также обратил особое внимание на необходимость активной работы с федеральным центром.
«Нам идут навстречу, нужно лоббировать интересы области, — сказал губернатор. — Следует очень жестко походить к контролю за расходованием финансовых средств, за выполнением задач, обозначенных в нацпроектах».
Осуществлять контроль глава региона поручил зампреду правительства области Роману Петряеву и министру финансов региона Марине Наумовой.