Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:46, 26 ноября 2018 268
 0    0

В Рязани появится футбольный манеж

В Рязани появится футбольный манеж

В Рязани появится футбольный манеж. Об этом сообщил глава региона на совещании с председателем комитета по бюджетам и налогам Госдумы, депутатом от региона Андреем Макаровым, передает сайт регионального правительства.

Губернатор назвал ряд социальных объектов, которые планируется построить в ближайшие три года: БСМП, онкодиспансер, спорткомплексы в Рязани и Спас-Клепиках, спортплощадка в поселке Выша, футбольный манеж в областном центре, крытые катки, ряд детских садов и школ.

«Нужно быть готовыми, необходима качественная, грамотная проектно-сметная документация, своевременное проведение торгов. Нам выделяют средства, и мы обязательно должны их освоить», — сказал Любимов.

Он также обратил особое внимание на необходимость активной работы с федеральным центром.

«Нам идут навстречу, нужно лоббировать интересы области, — сказал губернатор. — Следует очень жестко походить к контролю за расходованием финансовых средств, за выполнением задач, обозначенных в нацпроектах».

Осуществлять контроль глава региона поручил зампреду правительства области Роману Петряеву и министру финансов региона Марине Наумовой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
20:46, 26 ноября 2018
В Рязани появится футбольный манеж
20:09, 26 ноября 2018
Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе
18:30, 26 ноября 2018
Икрянников покинул пост главы рязанского минспорта 2
17:23, 26 ноября 2018
Рязанская область получит 600 миллионов на развитие региона
16:06, 26 ноября 2018
На Украине ввели военное положение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

В ледовом шоу задействовали более 30 фигуристов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 796
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 474
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
17:54, 25 ноября 2018 21 609
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 21 344
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
15:19, 25 ноября 2018 19 560
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум