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13:41, 8 августа 2018 418
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Новый корпус онкодиспансера построят на месте старого

Новый корпус онкодиспансера построят на месте старого

Новый корпус онкодиспансера построят на месте старого. Об этом во вторник, 7 августа, на публичных слушаниях сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Владимир Меньшов.

По его словам, на время сноса старого и строительства нового корпуса пациентов распределят по другим медучреждениям.

На слушаниях предложили перевести участок площадью 0,4 гектара в районе Голенчинского шоссе из зоны парков в зону здравоохранения.

Обсуждение не вызвало интереса у рязанцев. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».

Напомним, новый восьмиэтажный корпус онкодиспансера построят по курскому проекту.

В здании появится 255 коек и восемь операционных.


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