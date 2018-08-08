Новый корпус онкодиспансера построят на месте старого. Об этом во вторник, 7 августа, на публичных слушаниях сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Владимир Меньшов.
По его словам, на время сноса старого и строительства нового корпуса пациентов распределят по другим медучреждениям.
На слушаниях предложили перевести участок площадью 0,4 гектара в районе Голенчинского шоссе из зоны парков в зону здравоохранения.
Обсуждение не вызвало интереса у рязанцев. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, новый восьмиэтажный корпус онкодиспансера
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