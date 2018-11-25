Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:14, 25 ноября 2018 2 200

Фомин рассказал молодежи, как добиться успеха в политике

Фомин рассказал молодежи, как добиться успеха в политике

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поучаствовал в межрегиональном форуме «Гвардейск — 2018». Об этом сообщила пресс-служба партии.

В воскресенье, 25 ноября, завершился заключительный день форума, который организовало рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии».

Фомин пообщался с активной молодежью из 19 регионов страны.

Темой разговора «без галстука» стало эффективное взаимодействие власти и молодежных объединений, реализация региональных проектов инициатив, а также те перспективы, которые сегодня открываются для молодежи в политической деятельности.

«Перспективы есть — главное желание расти и профессионально развиваться. Для развития молодежи у нас существует „Молодая Гвардия“, молодежное крыло „Единой России“. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем интересные инициативы и проекты. В этом году много молодых людей попробовали свои силы в предварительном голосовании „Единой России“, приняли участие в избирательных кампаниях. „Единая Россия“ — это кадровый лифт для тех, кто действительно готов работать на развитие региона», — отметил секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

Встреча прошла в рамках открытого диалога, участники активно задавали вопросы о политике, общественной деятельности, о том, как добиться успеха в выбранном направлении.

«Молодежь все больше проявляет интерес к политике, к общественной деятельности, и, безусловно, важны коммуникации с людьми, которые в этой сфере достигли определенных результатов. И мне приятно, что насыщенная программа форума позволила ребятам получить ответы на многие вопросы. Эти вопросы касаются политической жизни, участия молодежи в управлении территорией, на которой они живут. Все это вызывает положительные чувства, потому что есть поколение, молодое поколение, которое подрастает с пониманием того, что они должны быть хозяевами на своей земле. И свой успех они связывают с успехом своего региона, успехом своей страны», — отметил Аркадий Фомин.

Напомним, что межрегиональный форум «Гвардейск — 2018» проходил в ОК «Звездный» с 23 по 25 ноября и собрал более 100 человек активной молодежи Рязанской области и 19 регионов России. Спикерами форума стали губернатор Николай Любимов, глава города Рязани Юлия Рокотянская, представители профессиональных сред, руководители общественных организаций.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
20:17, 25 ноября 2018
Икрянников покинет пост главы рязанского минспорта
18:14, 25 ноября 2018
Фомин рассказал молодежи, как добиться успеха в политике
16:15, 25 ноября 2018
Рязанские коммунисты избрали нового лидера
8:53, 25 ноября 2018
Аркадий Фомин пожелал рязанским матерям благополучия и радостных дней
17:56, 23 ноября 2018
Путин потребовал конкретных результатов майских указов 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 694
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 218
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:22, 22 ноября 2018 20 287
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
14:58, 12 ноября 2018 20 163
Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек 1
16:19, 17 ноября 2018 18 461
В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум