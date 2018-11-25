Фомин рассказал молодежи, как добиться успеха в политике

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поучаствовал в межрегиональном форуме «Гвардейск — 2018». Об этом сообщила пресс-служба партии.

В воскресенье, 25 ноября, завершился заключительный день форума, который организовало рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии».

Фомин пообщался с активной молодежью из 19 регионов страны.

Темой разговора «без галстука» стало эффективное взаимодействие власти и молодежных объединений, реализация региональных проектов инициатив, а также те перспективы, которые сегодня открываются для молодежи в политической деятельности.

«Перспективы есть — главное желание расти и профессионально развиваться. Для развития молодежи у нас существует „Молодая Гвардия“, молодежное крыло „Единой России“. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем интересные инициативы и проекты. В этом году много молодых людей попробовали свои силы в предварительном голосовании „Единой России“, приняли участие в избирательных кампаниях. „Единая Россия“ — это кадровый лифт для тех, кто действительно готов работать на развитие региона», — отметил секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

Встреча прошла в рамках открытого диалога, участники активно задавали вопросы о политике, общественной деятельности, о том, как добиться успеха в выбранном направлении.

«Молодежь все больше проявляет интерес к политике, к общественной деятельности, и, безусловно, важны коммуникации с людьми, которые в этой сфере достигли определенных результатов. И мне приятно, что насыщенная программа форума позволила ребятам получить ответы на многие вопросы. Эти вопросы касаются политической жизни, участия молодежи в управлении территорией, на которой они живут. Все это вызывает положительные чувства, потому что есть поколение, молодое поколение, которое подрастает с пониманием того, что они должны быть хозяевами на своей земле. И свой успех они связывают с успехом своего региона, успехом своей страны», — отметил Аркадий Фомин.

Напомним, что межрегиональный форум «Гвардейск — 2018» проходил в ОК «Звездный» с 23 по 25 ноября и собрал более 100 человек активной молодежи Рязанской области и 19 регионов России. Спикерами форума стали губернатор Николай Любимов, глава города Рязани Юлия Рокотянская, представители профессиональных сред, руководители общественных организаций.