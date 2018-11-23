В Касимовском районе отец с сыном похищали ограды могил. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась жительница Касимова, которая, навестив могилу родственников на кладбище у села Лом, заметила пропажу чугунной ограды.
Сотрудники полиции объехали ближайшие пункты приема вторсырья и нашли похищенную ограду. Также они установили личности мужчин, которые ее сдали. Ими оказались 66-летний пенсионер и его 39-летний сын, ранее неоднократно сидимый за хищения.
Выяснилось, что задержанные причастны и к хищению ограды с могилы на кладбище у поселка Сынтул.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет колонии.