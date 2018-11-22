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17:15, 22 ноября 2018 55
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В Рязоблдуме обсудили значение Конституции в стабилизации общества

В Рязоблдуме обсудили значение Конституции в стабилизации общества

В четверг, 22 ноября, в Рязанской облдуме прошел круглый стол на тему «Конституция России как фундамент стабильности общества». В обсуждении поучаствовали заместитель председателя областной Думы Михаил Кривцов, депутаты регионального парламента, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, представители научного сообщества, члены Молодежного парламента при Рязанской областной Думе, студенты профильных вузов.

Алексей Просянников отметил, что круглый стол проходит в преддверии Дня Конституции. В этом году 12 декабря исполнится 25 лет со дня ее принятия. «То, о чем мы сегодня будем говорить, будет использовано Рязанской областной думой, моими коллегами как руководство к действию, также будет передано на федеральный уровень», — добавил депутат.

Выступая на круглом столе, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина отметила, что Конституция отражает систему базовых ценностей жизни общества.

В Рязанском регионе институт уполномоченного действует семь лет. По словам Епихиной, за этот период удалось восстановить права нескольких тысяч российских и иностранных граждан, и лиц без гражданства. Сейчас также ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, расширяется инструментарий уполномоченного. Разработан и 25 октября внесен в Госдуму законопроект об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах. Епихина отметила, что он направлен на введение единых стандартов, регулирование полномочий и гарантий деятельности региональных уполномоченных и позволит установить равные возможности для всех жителей регионов, обращающихся за защитой своих прав.

В рамках круглого стола участники обсудили вопросы, связанные с предоставлением конституционных гарантий гражданам. Завкафедрой философии РГУ имени Есенина Рудольф Подоль отметил, что к Конституции нужно относиться как к «священному документу», так как он — «основа целостности нашего государства, нашей стабильности».

Также собравшиеся попытались ответить на вопрос — требует ли документ корректировок или дополнений в условиях изменений в обществе, которые произошли за последние 25 лет.


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