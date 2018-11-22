В России предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров из-за перехода этой функций к частным компаниям, передает РИА «
Представитель министерства Ирина Волк пояснила, что сведения о присвоенном во время госрегистрации номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За него уже установлена пошлина.
Напомним, в августе Владимир Путин
Сейчас госпошлина за выдачу номеров на автомобили составляет две тысячи рублей. На мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.