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18:16, 22 ноября 2018 138
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В России предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

В России предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

Фото: Pixabay.com

В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров из-за перехода этой функций к частным компаниям, передает РИА «Новости».

Представитель министерства Ирина Волк пояснила, что сведения о присвоенном во время госрегистрации номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За него уже установлена пошлина.

Напомним, в августе Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин в автосалонах без посещения ГИБДД. Все фирмы включат в реестр, а предельные тарифы для них разработает ФАС. Новшества вступят в силу в 2019 году.

Сейчас госпошлина за выдачу номеров на автомобили составляет две тысячи рублей. На мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.


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