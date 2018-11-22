В Пронске сделали газопровод на улице для многодетных семей

В Пронске сделали газопровод на улице Михайловской, где выделили 50 участков для многодетных семей. Пока там построили один дом, сообщает издательство «
Глава администрации Пронска Виктор Радько пояснил, что все необходимые коммуникации появятся на этой улице в ближайшие годы.
«Вместе с районной администрацией мы стараемся войти и в областную программу по строительству водопроводных линий, — пояснил он. — И хотя эти участки располагаются в людном месте, но создание новой улицы предполагает и большие затраты для того, чтобы создать нормальную инфраструктуру, в одиночку эти вопросы местному поселению просто не решить».