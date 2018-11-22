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18:00, 22 ноября 2018 146
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В Пронске сделали газопровод на улице для многодетных семей

В Пронске сделали газопровод на улице для многодетных семей

В Пронске сделали газопровод на улице Михайловской, где выделили 50 участков для многодетных семей. Пока там построили один дом, сообщает издательство «Пресса».

Глава администрации Пронска Виктор Радько пояснил, что все необходимые коммуникации появятся на этой улице в ближайшие годы.

«Вместе с районной администрацией мы стараемся войти и в областную программу по строительству водопроводных линий, — пояснил он. — И хотя эти участки располагаются в людном месте, но создание новой улицы предполагает и большие затраты для того, чтобы создать нормальную инфраструктуру, в одиночку эти вопросы местному поселению просто не решить».


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