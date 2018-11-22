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18:28, 22 ноября 2018 108
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Рязанские «моржи» открыли купальный сезон

Рязанские «моржи» открыли купальный сезон

Рязанские «моржи» открыли купальный сезон на ЦСК. Об этом в сюжете рассказал ГТРК «Ока».

Рязанцы открыли сезон стометровкой. В марте стартует региональный турнир, к которому готовятся спортсмены.

Как отметили в сюжете, клуб любителей зимнего плавания существует в Рязани около 40 лет. Большинству участников уже за 40.

Сегодня «моржей» в Рязани не так много. Поддержать «коллег по цеху» приехали спортсмены из Подольска.

В сюжете также рассказали, что пользу от «моржевания» можно получить занимаясь им регулярно.

Видео можно посмотреть с 13 минуты


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