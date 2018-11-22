Рязанские «моржи» открыли купальный сезон на ЦСК. Об этом в сюжете рассказал ГТРК «Ока».
Рязанцы открыли сезон стометровкой. В марте стартует региональный турнир, к которому готовятся спортсмены.
Как отметили в сюжете, клуб любителей зимнего плавания существует в Рязани около 40 лет. Большинству участников уже за 40.
Сегодня «моржей» в Рязани не так много. Поддержать «коллег по цеху» приехали спортсмены из Подольска.
В сюжете также рассказали, что пользу от «моржевания» можно получить занимаясь им регулярно.
Видео можно посмотреть с 13 минуты