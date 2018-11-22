Ночью перекроют центр Рязани. Изменение движения общественного транспорта

Вечером в четверг, 22 ноября, на Первомайском проспекте перекроют движение. Об этом сообщил
Движение ограничат с 22:00 до 7:00 23 ноября в районе дома №14 из-за ремонта водопровода.
Общественный транспорт пойдет по измененной схеме:
- троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района поедут до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №2 поедут из района Дашково-Песочня до остановки «Дом печати» по своему маршруту, далее по улицам Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №3 следует из района Дашково-Песочня по маршруту №15 до остановки «ЦПКиО», в обратном направлении по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» поедут по своему маршруту до разворотного круга на площади Театральной, далее по улицам Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №6 поедут от конечной остановки «завод Рязцветмет» по маршруту №12 до остановки «памятник Полетаеву», в обратном направлении по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №8 следует из района Дашково-Песочня до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новая, Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №10 при движении из Московского района следуют до остановки «Библиотека им. Горького» по своему маршруту, далее по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «пл. Победы», далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №16 при движении из Московского района следуют до остановки «пл. Мичурина» по своему маршруту, далее по улице Есенина на разворот на площади Театральной, далее по улицам Есенина, Спортивная, Гагарина, Дзержинского до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту.