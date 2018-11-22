Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 22 ноября 2018 1 057
 1    0

На строительство сасовского обхода потратят полмиллиарда рублей 1

На строительство сасовского обхода потратят полмиллиарда рублей

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

На строительство сасовского обхода потратят полмиллиарда рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок, в среду 21 ноября. Стоимость проекта составила 466 469 253 рубля, из которых 131,6 миллиона выделят из федерального бюджета. Остальные средства поступят из регионального бюджета.

Протяженность дороги с подходами превысит четыре километра. Также туда войдет путепровод через железнодорожные пут и мост через реку Сасовка длиной более 40 метров.

Строительство разделят на два этапа с перерывом на зимний период 2019—2020 годов. Его планируют полностью завершить к 30 июня 2020 года.

Заявку на участие в проекте подрядчики могут подать до 7 декабря 2018 года, через три дня проведут аукцион. Все работы по строительству начнут после заключения государственного контракта.

Напомним, летом на брифинге регионального правительства рассказали о важности этого обхода для области. Четыре километра дороги построили еще несколько лет назад. Впервые об этом проекте сообщили в 2013 году.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:16, 22 ноября 2018
В России предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
17:47, 22 ноября 2018
Ночью перекроют центр Рязани. Изменение движения общественного транспорта
17:25, 22 ноября 2018
На строительство сасовского обхода потратят полмиллиарда рублей 1
16:56, 22 ноября 2018
В пятницу на окраине Рязани отключат свет
14:40, 22 ноября 2018
Рязанская солярка подорожала на 52 копейки. Статистика
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах

Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах 2

Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 34 968
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 274
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 260
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 657
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 034
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум