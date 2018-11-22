На строительство сасовского обхода потратят полмиллиарда рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок, в среду 21 ноября. Стоимость проекта составила 466 469 253 рубля, из которых 131,6 миллиона выделят из федерального бюджета. Остальные средства поступят из регионального бюджета.
Протяженность дороги с подходами превысит четыре километра. Также туда войдет путепровод через железнодорожные пут и мост через реку Сасовка длиной более 40 метров.
Строительство разделят на два этапа с перерывом на зимний период 2019—2020 годов. Его планируют полностью завершить к 30 июня 2020 года.
Заявку на участие в проекте подрядчики могут подать до 7 декабря 2018 года, через три дня проведут аукцион. Все работы по строительству начнут после заключения государственного контракта.
Напомним, летом на брифинге регионального правительства