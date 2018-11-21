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14:07, 21 ноября 2018 263

Строительный союз «Светлый» проверил качество работ в жилом комплексе «Дубрава 3». Видео

Строительный союз «Светлый» проверил качество работ в жилом комплексе «Дубрава 3». Видео

Строительный союз «Светлый» выпустил видео о проверке качества работ в новом жилом комплексе «Дубрава 3». Специалист по клиентскому сервису Анастасия Язанова лично посетила объект и оценила ход его строительства.

От офиса застройщика на площади Мичурина до «Дубравы 3» Анастасия добралась за 20 минут — дом находится в Дашково-Песочне, вдали от производств и промышленных предприятий.

Сейчас конструкция здания и внешние стены полностью готовы, строители завершили остекление комнат и приступили к лоджиям. Стены уже отштукатурены, в доме продолжаются электромонтажные работы. На ближайшее время запланировано проведение водоснабжения, канализации и отопления.

Получить более подробную информацию о жилом комплексе «Дубрава 3» можно по телефону 90-30-90.


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